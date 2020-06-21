Çekmeköy’de açık havada arabalı sinema nostaljisi keyfi

Çekmeköy Belediyesi, pandemi dolayısıyla ’evde kal’ çağrısına uyan vatandaşlar için yeni normalleşme süreci ile birlikte kültür sanat etkinlikleri düzenlemeye başladı. Naim Süleymanoğlu’nun hayatının anlatıldığı arabalı sinema nostaljisi havadan görüntülendi.
Arabalı sinema nostaljisine katılan vatandaşlardan birisi, “80’lere ait bir gelenekti aslında bu biz de anne ve babalarımızdan hep duyuyorduk. Mesajı gördüğümüz gibi hemen arkadaşımla geldim. Kendi yanımıza atıştırmalığımızı da aldık. Ahmet Poyraz başkanımıza da bu organizasyon için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Öte yandan, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek yapılan açık havada arabalı sinema nostaljisinde Çekmeköylüler 21 Haziran’da Rafadan Tayfa Göbekli Tepe, 22 Haziran’da 7. Koğuştaki Mucize sinema filmiyle 3 gün “Arabalı Sinema” nostaljisini yaşayacak.