Cem Güventürk’ün ‘Öyküler’ isimli yeni kitabı okurlarıyla buluştu

Son yılların adından çok söz ettiren çizerlerinden biri olan Cem Güventürk’ün 4’üncü kitabı ‘Öyküler’ okurlarıyla buluştu.

Okurlarının her işini "Aynı ben!" tepkileriyle okuduğu, son yılların adından çok söz ettiren çizerlerinden biri olan Cem Güventürk’ün 4’üncü kitabı ‘Öyküler’ okurlarıyla buluştu.

Verilen bilgiye göre, yayınladığı diğer karikatür kitaplarından farklı olarak bu kez çizgi öykülerini bir araya getiren sanatçı, hem boyut ve baskı kalitesi hem de içerik olarak okurlarına ustalık eserini sunuyor. Sanatçının ‘Öyküler’ adını verdiği ve Nayss Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulan kitap, sadece internet üzerinden satın alınabiliyor. Aralık ayının ortasında satışa sunulan kitabın hızlıca 3’üncü baskısını yapması, yılın en çok satanlarından olacağını gösteriyor.

Cem Güventürk kitabın arka kapak yazısında kitabı şöyle anlattı: "Hepimiz öykülerin birer parçasıyız. Bazı öykülerde yollar kesişir, bazıları tam ortada biter. Bazı öyküleri yaşadıkça anlatırız, bazılarını anlatabilmek için yaşarız. Yani yaşadıkça kalem ve kağıt hiç durmaz, ama yorulur; o yüzden bazı öyküler bizi yazar, bazılarını da biz...".