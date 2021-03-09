Cihat Aşkın ve Hakan Şensoy’dan “Alla Turca”

Şef Hakan Şensoy’un yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın yeni konseri İş Sanat’ın programında yerini aldı. Topluluk, mart ayındaki konserinde keman sanatçısı Cihat Aşkın’ı ağırlıyor.

Şef Hakan Şensoy’un yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın yeni konseri İş Sanat’ın programında yerini aldı. Topluluk, mart ayındaki konserinde keman sanatçısı Cihat Aşkın’ı ağırlıyor. Sanatçı, aynı zamanda İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenecek 49’uncu İstanbul Müzik Festivali’nde Onur Ödülü’nü almaya hazırlanıyor.

Şef Hakan Şensoy’un da Cihat Aşkın ile birlikte iki eserde solist olarak yer alacağı konserde, Antonio Vivaldi’nin iki keman konçertosunun yanı sıra, Cem Küçümen’in iki keman ve yaylı orkestra için bestelediği “Alla Turca” eseri seslendirilecek. İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz kaydedilen konserin repertuvarında Gioacchino Rossini ve Felix Mendelsohn-Bartholdy’nin eserleri de yer alıyor.

Etkinlik, ilk gösteriminin yapılacağı 11 Mart saat 20.30’dan itibaren sezon sonuna kadar İş Sanat’ın video paylaşım platformu kanalından ve internet sitesinden izlenebilecek.

Neyzen Murat Salim Tokaç, arpist Çağatay Akyol, çellist Çağ Erçağ, keman sanatçısı Özgecan Günöz ve obua sanatçısı Sezai Kocabıyık’ın solist olarak katıldığı Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın İş Sanat çevrimiçi programında yer alan diğer konserleri sezon sonuna kadar erişime açık olacak.