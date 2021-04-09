Çocuklar 23 Nisan’ı Dergilik’te kutluyor

Turkcell’in dijital yayın platformu Dergilik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı her sene yayımladığı ve geleneksel hale gelen 23 Nisan Özel dergisi ile kutluyor.
Verilen bilgiye göre çocuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101’inci yılında yayımlanacak olan 23 Nisan Özel Dergisi’nde resimlerini ve yazılarını arkadaşlarıyla paylaşma imkanına sahip olacak. Miniklerin sınırsız hayal dünyalarını açığa çıkarmayı amaçlayan proje ile23 Nisan’a ait eserler hem minikler hem de ebeveynleri için güzel bir anıya dönüşecek.Operatör fark etmeksizin dileyen ebeveynler, çocukları adına projeye katılmak için 12 Nisan’a kadar dergilik23nisan.com web sitesinden başvuru yapabilecek. 23 Nisan’da yayına alınacak olan dergi, Dergilik uygulaması üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek.