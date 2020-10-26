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Çocuklar Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlayacak

CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 97’NCİ YILI YEDİDEN YETMİŞE COŞKUYLA KUTLANIYOR. ÇOCUKLAR ÜLKESİNDE ZAFER ALAYI ŞEHİR MEYDANINDA TOPLANACAK VE BAYRAMA ÖZEL AKTİVİTELER DENEYİMLENECEK.

Çocuklar Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlayacak

Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yılı yediden yetmişe coşkuyla kutlanıyor. Çocuklar ülkesinde zafer alayı şehir meydanında toplanacak ve bayrama özel aktiviteler deneyimlenecek.

Çocukların eğlenerek öğrendiği ve 120’den fazla mesleği deneyimlediği KidZania, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda dopdolu bir programla misafirlerini ağırlayacak. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97’nci yılı kapsamında bayrama özel aktiviteler çocuklu aileler ile buluşacak.

Bayrama özel etkinlikler

KidZania’nın bayraklarla donatılacağı Cumhuriyet Bayramı’nda gün boyunca KidZania radyosunda bayram coşkusu yaşanacak ve ziyaretçiler zafer alayı gerçekleştirecek. Sosyal mesafe kurallarına uyularak ve sınırlı sayıda misafirle düzenlenen aktiviteler, daima olduğu gibi bayramda da tüm hijyen yönetmelikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak geliştirilen Adel El Sanatları Atölyesi’nde kitap ayracı ve kapı kolu yazısı tasarımı aktivitesi yapılacak. 29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı’nda çeşitli bayram etkinlikleriyle şenlenecek olan KidZania Meydanı’nda günün sonunda ‘Mini disko’ ve ‘Heykel’ oyunları oynanacak. Çocuklu aileler, çeşitli sürprizlerle unutulmaz anlar yaşayacak.

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