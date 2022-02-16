Çocuklar, İstanbul ile ilgili görüş ve önerilerini dile getirecek

Çocuklar Ülkesi, “İstanbul Çocuklara Soruyor” projesine 17-20 Şubat tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.

Çocuklar Ülkesi KidZania, İstanbul Kent Konseyi tarafından İnformel Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri iş birliği ile hayata geçirilen “İstanbul Çocuklara Soruyor” projesine 17-20 Şubat tarihleri arasında ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kent nüfusunun en az dörtte birini oluşturan ve kentin bir nesnesi değil öznesi konumunda bulunan çocukları duymak, duyurmak ve onların karar süreçlerine doğrudan katılım hakları savunmak hedefiyle hayata geçirilen “İstanbul Çocuklara Soruyor” projesi 6-14 yaş arası çocukların katılımıyla gerçekleşecek.

Proje kapsamında Çocuklar Ülkesi’nde “İstanbul Çocuklara Soruyor - Dolaşıyor” İstasyonu kurularak motorlu taşıt araçlarının “bakımı/muayenesi” metaforu üzerinden katılımcı çocuklar, bir araç bakım servisinde çalışan “uzman” rolünü üstlenebilecekler. Uzman olarak İstanbul’u kendi bakış açıları ile servise alarak iyi işleyen, aksayan yönlerini belirledikleri, iyileştirilmesi, geliştirilmesi için önerilerini oluşturdukları bir içeriğe sahip olan çalışmada çocuklar, büründükleri rolle birlikte İstanbul’la ilgili görüşlerini ve önerilerini yansıtma imkanı bulacaklar.