Çocuklar koleksiyonerliğe adım attı

Çocuklarda sanat koleksiyonerliği bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen ‘Çocuklara Özel Müzayede’ etkinliği ile 57 çocuk toplamda 99 eserin sahibi oldu.

İstanbul’da gerçekleştirilen ‘Çocuklara Özel Müzayede’ etkinliği ile Akmerkez, yarıyıl tatilinin son günlerinde çocukları sanatla buluşturdu. Çocuklarda sanat sevgisi, koleksiyonerlik bilinci ve estetik bakış açısını erken yaşta pekiştirmek amacıyla hayata geçirilen ‘Çocuklara Özel Müzayede’ 5-6 Şubat’ta AVM’nin etkinlik alanında gerçekleştirildi.

İki gün boyunca çocuklar için hem keyifli hem de öğretici bir deneyim yaşama fırsatı sunan etkinlik yoğun ilgi gördü. İki gün boyunca toplamda 57 çocuğu ağırlayan ‘Çocuklara Özel Müzayede’ etkinliğinde 36 minik sanatsever Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Yunanistan ve Türkiye’den 20 farklı sanatçının toplamda 99 eserine sahip olma fırsatı yakaladı.