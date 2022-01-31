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Çocuklar müzayede deneyimi yaşayacak

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Çocuklara özel müzayede etkinliği 1-6 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek.

Çocuklar müzayede deneyimi yaşayacak
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Çocuklara özel müzayede etkinliği 1-6 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek.

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Akmerkez, İstanbul’da gerçekleştirilecek “Çocuklara Özel Müzayede” etkinliği ile yarıyıl tatili döneminde çocukları sanatla buluşturmaya hazırlanıyor. Çocukları sanatla tanıştırmanın yanı sıra çocuklarda sanat sevgisi, koleksiyonerlik bilincini erken yaşta pekiştirmek amacıyla hayata geçirilen müzayede 1-6 Şubat tarihleri arasında alışveriş merkezinin etkinlik alanında çocuklarla buluşacak.

RC Müzayede iş birliği ile hayata geçirilen etkinlik kapsamında Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Yunanistan ve Türkiye’den 20 farklı sanatçının 80 adet eseri çocukların ilgisine sunulacak. 1-6 Şubat tarihinde gerçekleşecek etkinlik boyunca eserlerin sergilenmesi devam ederken, 5-6 Şubat tarihlerinde saat 15.00’da çocuklar müzayede deneyimi yaşama ve sanat koleksiyonerliği ile tanışma imkânı bulacak.

7 yaş ve üzeri çocukların katılımına açık olacak etkinlikte, Ukrayna’dan Aleksandr Uglov, Oleg Poberezhnyı, Sender Petr, Sergey Shcherbakov, Suna Özkalan ve Victor Shevchenko, Gürcistan’dan David Sanaia, Azeybeycan’dan Shahnaz Aghayeva, Yunanistan’dan Spyros Georgas, Türkiye’den ise Cengiz Çapanoğlu, Cüneyt Süer, Efgan Beyaz, Haluk Evitan, Hikmet Çetinkaya, Hülya Yücel, Hüseyin Macar, Işık Çuhacıoğlu, Neşe Evitan, Özcan Allahverdi ve Yavuz Bozkurt gibi sanatçılar eserleriyle müzayedede yer alacak.

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