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Çocuklar oyun sandıklarına kavuştu

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UNICEF VE MEB ortaklığındaki proje ile Mustafakemalpaşalı çocukların yüzü güldü.

Çocuklar oyun sandıklarına kavuştu
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UNICEF VE MEB ortaklığındaki proje ile Mustafakemalpaşalı çocukların yüzü güldü.

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UNICEF tarafından desteklenen ‘Benim Oyun Sandığım’ projesi çerçevesinde ilçede okul öncesi eğitime erişim imkânı olmayan 2016 doğumlu öğrencilere Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen oyun sandıkları teslim edildi. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Erken Çocukluk Dâire Başkanlığı’nca yürütülen ve UNICEF tarafından desteklenen ‘Benim Oyun Sandığım’ projesi, 14 Eylül İlkokulu Müdürü Selim Maçan, Müdür Yardımcısı Ramazan Durmuş ve Okul Öncesi Öğretmeni Ezel Tuna’nın gönüllü çalışmalarıyla sürüyor.

Son olarak Sincansarnıç Okul Müdürü Samet Akça ve Müdür Yardımcısı Ümit Fuat Kasapçopur tarafından 7 kırsal mahallede tespit edilen okul öncesine erişim imkânı olmayan minik öğrencilere oyun sandığı hediye edildi. Millî Eğitim Müdürü Mustafa Efe, öğretmenler ve okul idarecilerinin ayda en az bir defa ziyaret edecekleri öğrencilerin çalışmalarını yakından takip ederek birlikte faaliyet gerçekleştireceklerini söyledi.

Yenice, Dallıca, Killik, Garipçetekke, Aliseydi, İncealipınar ve Kadirçeşme mahallelerinde ikamet eden 2016 doğumlu 12 öğrenciye MEB tarafından gönderilen oyun sandığı teslim edildi.

Projede gönüllü olarak görev alan idareci ve öğretmenlere teşekkür eden Millî Eğitim Müdürü Mustafa Efe, oyun sandıklarını teslim ettiği minik öğrencilerle sohbet etti.

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