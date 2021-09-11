Çocuklar Ülkesi eğlenceye yeni eğitim döneminde yeni saatleriyle devam ediyor

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, 11 Eylül tarihinden itibaren, eğlenerek öğrenme deneyimine haftanın 6 günü boyunca devam ediyor.

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun açıkladığı yönergeler, uluslararası kaynaklar ve iş güvenliği uzmanlarının koordinasyonunda denetimlerini sağlamaya devam ettiğini duyurdu. Verilen bilgiye göre, sıfır risk politikasıyla tedbirlerini dünya standartlarında konumlandıran Çocuklar Ülkesi, 11 Eylül tarihinden itibaren pazartesi günleri hariç, haftaiçi salıdan cumaya 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, haftasonları ise 10.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Tüm çalışanlara özel eğitim veriliyor

Yeni normal dönemin tüm kurallarının şehirde de titizlikle uygulandığını belirten KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur, Çocuklar Ülkesi’nin temel dört prensibinin; sosyal mesafe, maske kullanımı, minimum temas ve maksimum hijyen olduğunu söyledi. Timur, tedbirleri öncelikle kendi çalışanları için uyguladıklarını, tüm misafirlerini de Çocuklar Ülkesi ailesinin üyesi olarak özenle ağırladıklarının altını çizdi. Timur, şöyle devam etti: “Şehrimiz yalnızca yüzde 40 kapasite ile ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde misafirlerini ağırlayacak. Girişler Akasya yemek alanında bulanan kapıdan olacak. Temassız termal kameralar aracılığıyla girişte ateş ölçümleri yapılacak.”

Çocuklar için deneyimleyerek öğrenmenin önemine dikkat çeken Timur, “Yaptığımız araştırmalardan biliyoruz ki, çocuklar deneyimlediklerini öğreniyor. Öğrendikleri üç yer var: okul, aile ve akranlar. Çocuk gelişiminde akranlarıyla birlikte yaşanılan deneyimler büyük önem tutuyor. Çocuklar Ülkesi’nde, çocuklar için güvenli ve hijyenik bir ortamda akranlarıyla birlikte eğlenerek öğrenme deneyimi sunuyoruz” dedi.