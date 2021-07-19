Çocuklar ülkesinde bayram programı

Çocuklar Ülkesi KidZania, sokak oyunları ve aktivitelerin yer aldığı bir bayram programı hazırladı. Bayram neşesini yaşatmaya hazırlanan programda, çocukların aileleriyle birlikte eğlenceli bir gün geçireceği belirtildi.Çocuklar Ülkesi KidZania’da çocuklar, yetişkinlerin dünyasına adım atarak farklı iş alanlarını tanıma, meslekleri deneyimleme ve sorumluluk alma fırsatı yakalıyor. Çocukların 67 aktivite alanında 120’den fazla mesleği deneyimlediği; eğlenirken öğrendiği, aynı zamanda motor, fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirdiği çocuklar ülkesi, eğlenceye Kurban Bayramı boyunca da devam ediyor. Kurban Bayramı boyunca düzenlenecek sokak oyunları ile eğlenceli aktivitelerle, çocukların kazanımlar edinmesi sağlanacak. Aynı zamanda çocuklar eğlenceli zaman geçirirken, çocuklar ülkesinin dünyasını deneyimleyecek. Ayrıca, Kurban Bayramı boyunca Ekspres ve ileri tarihli biletlerde özel indirimlerin misafirleri beklediği belirtildi.