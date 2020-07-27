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Çocuklara özel hologram baskılı bayramlıklar göz alıyor

HAZIR GİYİM MARKASI DEFACTO YAKLAŞAN KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE ÇOCUK TARZINA UYGUN ÜRÜNLERİNİ RAFLARA ÇIKARDI.

Çocuklara özel hologram baskılı bayramlıklar göz alıyor

Hazır giyim markası DeFacto yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çocuk tarzına uygun ürünlerini raflara çıkardı.

Kurban bayramı yaklaştıkça bayramlık heyecanı da artıyor. Hologram baskılı ve LED detaylı yazı baskılı ürünler tarzıyla fark oluşturmak isteyen çocukların favorisi olacak özellikte. Erkek çocuklar için kısa kollu tişörtlerin kız çocuklar içinse bodylerin yer aldığı koleksiyon enerji veren desenleri ile eğlenceyi zirveye taşıyor. Minik beyefendilerin tercihleri arasında arabalar ve robotlar, minik hanımefendilerin ise slogan baskılı tişörtler yer alıyor. Beyaz, mavi ve pembe tonlarının ağırlıklı olduğu koleksiyon yüzleri gülümsetiyor.

Birbirinden ilginç tişörtler markanın internet adresi, mobil uygulaması ve tüm mağazalarında satışa sunuldu.

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