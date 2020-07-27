Çocuklara özel hologram baskılı bayramlıklar göz alıyor

Hazır giyim markası DeFacto yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çocuk tarzına uygun ürünlerini raflara çıkardı.
Birbirinden ilginç tişörtler markanın internet adresi, mobil uygulaması ve tüm mağazalarında satışa sunuldu.
HAZIR GİYİM MARKASI DEFACTO YAKLAŞAN KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE ÇOCUK TARZINA UYGUN ÜRÜNLERİNİ RAFLARA ÇIKARDI.
Hazır giyim markası DeFacto yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çocuk tarzına uygun ürünlerini raflara çıkardı.
Birbirinden ilginç tişörtler markanın internet adresi, mobil uygulaması ve tüm mağazalarında satışa sunuldu.