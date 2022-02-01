Çocukların sosyal sorumluluğu kültür ve sanatla harmanlanıyor

Gürsu Belediyesi, çocukları kültür ve sanatla buluşturuyor.

“Çocuklarımızın, geri dönüştürülebilir atıkları belediyemize getirerek çevreyi korumalarını sağlarken, onların sosyal sorumluluk şuurunu kültür sanatla harmanlıyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Çocuklarımız, getirdikleri geri dönüştürülebilir atıklarla belediyemizden ücretsiz sinema ve tiyatro bileti alma hakkı kazanıyor. Çevreyi ve doğayı koruma, geri dönüşümle doğal kaynaklarda tasarruf yapma hassasiyetiyle büyüyen yeni nesiller yetişecek. Böylece, hepimizin gelecekte doğal kaynakları korunmuş, temiz bir dünyada yaşama şansı olacak. Bu uygulamayla, çocuklarımıza çevre hassasiyeti kazandırırken, kültür sanatla kişisel gelişimlerini sağlıyoruz” dedi.

Her hafta düzenlenen sinema ve tiyatro gösterimleri kapsamında, dönüştürülebilir atıkları getirerek bilet kazanan çocuklar afacan mühendis Aslan’ın hikâyesini anlatan “Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas’’ adlı sinema filmi ve “Kırmızı Duvar” adlı çocuk tiyatro oyununu izleme imkânı buldu.