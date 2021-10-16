‘Cuma İş Çıkışı’nda Yeni Türkü sahne aldı

İş Sanat’ın ücretsiz düzenlediği ‘Cuma İş Çıkışı’ konserlerinde bu hafta Yeni Türkü sahne aldı.

‘Cuma İş Çıkışı’nda Yeni Türkü sahne aldı
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İş Sanat’ın ücretsiz düzenlediği ‘Cuma İş Çıkışı’ konserlerinde bu hafta Yeni Türkü sahne aldı.

İş Sanat’ın İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde gerçekleştirdiği, ‘Cuma İş Çıkışı’ konserlerinde 15 Ekim’de Yeni Türkü sahne aldı.

Haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için bir buluşma noktası olan etkinlikte grup, ’Telli Telli’, ’Olmasa Mektubun’, ’Deliler’ gibi unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Sezonun son ‘Cuma İş Çıkışı’ etkinliği 90’lar Kafası: Nihat Sırdar ile 22 Ekim saat 18.30’da gerçekleşecek.

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