Dansın en iyileri belirlenecek

Hip hop, popping, house dahil neredeyse tüm sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style geri dönüyor.

İzleyicinin jüri olarak kazananı belirlediği yarışma; Red Bull Dance Your Style 2021 dansın en iyilerini belirlemek için geri dönüyor. Ülkemizde ilk olarak 2018 yılında Antalya’da düzenlenen Red Bull Dance Your Style’da kazanan Can Tohma olmuştu. 2019’daki Türkiye finaline ise İzmir ev sahipliği yapmış, Aydan Uysal en iyi isim olarak ilk defa gerçekleştirilen Paris’teki Red Bull Dance Your Style Dünya Finali’nde de ülkemizi temsil etmişti. 2020 yılında ise online olarak TikTok üzerinden düzenlenen ve dünyanın her köşesinden dansçıların yeteneklerini sergilediği yarışmaya ülkemizden de büyük katılım gerçekleşmişti.

Elemeler haziranda, final temmuzda

Yapılan açıklamaya göre elemeler, bu yıl Instagram üzerinden toplanan başvurularla başlıyor. Sonrasında İzmir, Ankara ve İstanbul’da haziranda gerçekleşecek elemelerin ardından jüri tarafından seçilecek 16 dansçı ise 4 Temmuz’da İstanbul’da gerçekleştirilecek Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali’nde Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele verecek. Türkiye’nin en iyisi seyircilerin oyları ile belli olacak. Dansçıların Hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinde hünerlerini sergileyeceği yarışmada kadın ve erkek dansçılar, birlikte yarışacak. En iyi olan isimse Güney Afrika’da düzenlenecek Red Bull Dance Your Style 2021 Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek.

Son başvuru tarihi 6 Haziran 2021

Başvuruları 6 Haziran 2021’e kadar devam edecek olan yarışmaya dair detaylı bilgi ise RedBullDanceYourStyle.com adresinde bulunuyor. Dünyanın dört bir yanından en başarılı dansçıları bir araya getirecek bu benzersiz yarışmada, Türkiye’yi temsil etmek isteyen dansçılar davet edildikleri en yakın eleme noktası olan şehirde performans gösterecek. Yarışmaya katılmak için yeteneğine güvenmek ve 18 yaşından büyük olmak yeterli.