Dario Costa’dan İstanbul Boğazı’nda gösteri uçuşu

Dünyanın en önemli gösteri pilotlarından olan Red Bull sporcusu Dario Costa, İstanbul Boğazı’nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Costa’nın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından geçtiği anlar nefesleri kesti.

Dünyanın en önemli gösteri pilotlarından biri olan Red Bull sporcusu Dario Costa, İstanbul Boğazı’nda gösteri uçuşu yaptı. Dün Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkii T1 ve T2 tünellerinde uçarak bir dünya rekoruna imza atan Costa, bugün de İstanbul Boğazı’nda kutlama uçuşu yaptı. Costa’nın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından geçtiği anlar ise nefesleri kesti. Gösteriye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı botu ve itfaiye botu denizden eşlik etti.