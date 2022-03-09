DeFacto, casual ürünlerini kadınların beğenisine sundu

DeFacto’nun, günün yoğunluğunda kendini şık ve rahat hissetmek isteyen kadınlar için tasarladığı casual ürünleri raflarda yerini aldı.

Global giyim markası DeFacto, günün stresinde, koşuşturmasında şıklığından ve rahatlığından ödün vermeyen kadınlar için hazırladığı casual parçalarla sokakta, ofiste ya da davetlerde cesur ve dinamik bir tarz sunuyor. Parlak renkli, rahat kesimli ceket ve pantolonlar sezonun trendlerini yansıtırken, modanın önemli klasiği ceket etek takımları koleksiyonda yer alıyor. Markanın koleksiyonlarında yer alan casual parçalar, toplantı ve ofis yaşamında şıklığa dikkat çekerken, doğal görünümleriyle ön plana çıkıyor. Geometrik kesimli tulumlar, farklı kesimlerdeki pantolonlar, cropped trikolar ve ceketler ise gündüzden geceye kolaylıkla adapte olan kombinler olarak ortaya çıkıyor.

Casual parçalardan oluşan koleksiyona markanın e-ticaret sitesi, mobil uygulaması ve mağazalarından ulaşıldığı belirtildi.