banner4556

DeFacto, deri kıyafetlerini modaseverlerin beğenisine sundu

banner4336

Alımlı ve cool kombinlerden vazgeçemeyen kadın ve erkekler için tasarlanan DeFacto deri kıyafetler; ceket, etek, pantolon, elbise ve tayt seçenekleriyle dikkat çekiyor.

DeFacto, deri kıyafetlerini modaseverlerin beğenisine sundu
banner3909
banner4558

Alımlı ve cool kombinlerden vazgeçemeyen kadın ve erkekler için tasarlanan DeFacto deri kıyafetler; ceket, etek, pantolon, elbise ve tayt seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Global giyim markası DeFacto’nun, Sonbahar - Kış koleksiyonun gözdesi; her dönemin vazgeçilmezi deriler. Ölçülü, abartısız, cool ve ciddi bir tarza sahip olmak isteyenlerin beklentisini karşılayacak deri parçalar, dikkat çekici ayrıntılarıyla her yaştan kadın ve erkeğe hitap ediyor. Koleksiyonda ayrıca mevsim ile uyumlu koyu kahve ve siyah tonlarının hâkim olduğu seçenekler sunuluyor.

DeFacto’nun deri parçalarından oluşan koleksiyonuna e-ticaret sitesi, mobil uygulaması ve mağazalarından ulaşıldığı belirtildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 1,4 milyar...
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 1,4 milyar...
  1. EKONOMİ

banner4391

banner4349

banner3841