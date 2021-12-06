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DeFacto, ev giyim ürünlerini tüketicilerin beğenisine sundu

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Evde daha sık vakit geçirilen bugünlerde rahat, yumuşak ve sıcak tutan pijama takımı arayışı artıyor. DeFacto, evinin konforunda salaş vakit geçirmek isteyen ancak tarzından da ödün vermeyenler için birbirinden farklı renk ve desende ev giyim ürünlerini tüketicinin beğenisine sundu.

DeFacto, ev giyim ürünlerini tüketicilerin beğenisine sundu
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Evde daha sık vakit geçirilen bugünlerde rahat, yumuşak ve sıcak tutan pijama takımı arayışı artıyor. DeFacto, evinin konforunda salaş vakit geçirmek isteyen ancak tarzından da ödün vermeyenler için birbirinden farklı renk ve desende ev giyim ürünlerini tüketicinin beğenisine sundu.

Global giyim markası DeFacto’nun kadın, erkek ve çocuklar için tasarladığı pijama takımları raflarda yerini aldı. Ekose desenin ön planda olduğu ev giyim koleksiyonunda, aralık ayının ruhunu yansıtan yılbaşı dokuları yer alıyor. Koleksiyonda ayrıca, kısa ve uzun kollu seçenekleriyle her yaştan kadın, erkek ve çocuğa hitap edecek rahat ve konforlu parçalar ön plana çıkıyor.

Ev giyim ürünlerine markanın; e-ticaret sitesi, mobil uygulaması ve mağazalarından ulaşıldığı belirtildi.

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