DeFacto, Kış Kadın Koleksiyonu’nu modaseverlerin beğenisine sundu

DeFacto Kış Kadın Koleksiyonu raflarda yerini aldı. Koleksiyonda New Femininity ve Simplicity konseptli özel tasarımlar öne plana çıkıyor.

DeFacto Kış Kadın Koleksiyonu’nu modaseverlerle buluşturdu. Verilen bilgiye göre, Kış Kadın Koleksiyonu’nun New Femininity konseptinde yer alan ceket-şort takımları, crop toplar ve örgü kazaklar; feminen görünüme maskülen bir dokunuş yaparak rahatlık, kalite ve zarafeti bir araya getiriyor. Sade ve modern parçaların küçük detaylarla zenginleştiği Simplicity konseptli parçalar ise elegan bir zevki yansıtıyor. Tasarımların, günlük kombinlerin yanı sıra gece stilleri için de fark oluşturan seçenekler sunduğu belirtildi.

DeFacto Kış Kadın Koleksiyonu’nun, markanın e-ticaret sitesi, mobil uygulamasında ve mağazalarında satış sunulduğu açıklandı.