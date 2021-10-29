DeFacto ‘Triko Koleksiyonu’nu modaseverlerin beğenisine sundu

Moda markası DeFacto, sezonun hit parçalarından oluşan ‘Triko Koleksiyonu’nu yeni reklam yüzleri Alina Boz ve Alp Navruz eşliğinde modaseverlerin beğenisine sundu.

DeFacto, sürdürülebilirlik ve çevre duyarlılığına yönelik farkındalık oluşturan ve çok ses getiren ‘Doğa Kalp Ben’ kampanyası kapsamındaki yeni koleksiyonunu modaseverlerin beğenisine sundu. Doğaya olan tutkusunu yeni triko koleksiyonuna yansıtan marka, bu kez “Triko Kalp Ben” diyerek sonbahar ve kış gardıroplarının önemli parçalarını, mevsimle özdeşleşen tonlarda tasarladı.

Sürdürülebilir bir yaşam ve moda anlayışıyla kadın ve erkekler için tasarlanan koleksiyon, sonbahar ve kış mevsimini sıcak, şık ve konforlu geçirmek isteyenler için hazırlandı.

“Triko Kalp Ben ile doğaya dönüş”

Verilen bilgiye, doğa dostu ve çevreye duyarlı kumaşlarla hazırlanan ‘Triko Koleksiyonu’, kazaktan pantolona, elbiseden eteğe yenilikçi desenlerle gardıroplarda yerini alıyor. Koleksiyonda tercih edilen pastel detayların yanı sıra kızıl - kahve tonlarından, küllü sarıya, nötr bejden, isli siyaha kadar mevsime uygun doğal renkler kışın doğayla olan uyumunu ifade ediyor. Moda markası, Triko Kalp Ben temasıyla öne çıkardığı Triko koleksiyonundaki ürünlerini ulaşılabilir fiyatlarla tüketicinin beğenisine sunuyor.