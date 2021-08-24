DeFacto’dan çevre dostu koleksiyon

DeFacto, çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında “Discovery Koleksiyonu” hazırladı.

Doğal kaynakları korumak ve sürdürülebilirlik alanına katkı sağlamak için pek çok çevre projesini hayata geçiren DeFacto, hazırladığı “Discovery” koleksiyonuyla bu yöndeki çalışmalarının kapsamını genişletiyor. Pet şişeleri giysiye dönüştüren özel bir teknolojiyle hazırlanan koleksiyon doğayı zararlı atıklardan koruyor. Yüzde 100 organik pamuk kumaşlardan üretildiği belirtilen bu koleksiyonda organik tarımın devamlılığını sağlamak için çevreye destek veren şirket, organik üretimin artmasına da katkı sağlıyor. Organik pamuk ve organik tarım kumaşlarının tüm üretim aşamaları toprağa ve sulama kanallarına daha az kimyasal karışmasını sağlarken, insan vücudunun da kimyasal maddelerle temasının önüne geçiyor.

Koleksiyonda yer alan ve geri dönüşümden elde edilen diğer ürünler ise çevrede kendiliğinden kaybolması zor olan pet şişe ve atıkları azaltmayı amaçlıyor. Koleksiyonun iki özel tişört ve şort, 38 bin 880 adet pet şişenin geri dönüştürülmesiyle üretiliyor ve atık kumaş olarak hayata kazandırılıyor.