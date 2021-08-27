Defacto’dan çevre dostu ‘Okula Dönüş’ koleksiyonu

Okula dönüş heyecanı yaşayan öğrenciler için DeFacto, Doğa Kalp Ben temalı bir ‘Okula Dönüş’ koleksiyonu hazırladı. Öğrenciler, koleksiyonun ürün etiketinde yer alan tohumları doğanın geleceği için toprakla buluşturacak.

Doğaya dönmeyi özüne dönmek olarak tanımlayan DeFacto, gençler için doğa temalı özel bir ‘Okula Dönüş’ koleksiyonu hazırladı. Marka, alışveriş yapanlara verilecek tohumlarla, hem doğa farkındalığına hem de dünyanın geleceğine katkı sağlamaya davet ediyor.

Son dönemde iklim değişikliğinin dünya ve Türkiye’deki etkilerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarda bulunan Marka, “DeFacto Okula Etiketler Doğaya Dönüyor” sloganıyla Okula Dönüş koleksiyonu için hazırlanan etiketlere tohumlar yerleştirdi. Uzun süredir daha yaşanabilir bir dünya için doğa dostu ve organik ürünlerle doğaya olan zararı en aza indirmeye çalışan markanın yeni kampanyası sayesinde tüketicilerin ektiği tohumlar kır çiçeği veya ağaç olarak doğadaki yerini alacak. Tohum etiketleri Okula Dönüş koleksiyonunun yanı sıra tüm ürün alışverişlerinde tüketiciye hediye edilecek.

Verilen bilgiye göre marka, çevreye olan hassasiyeti ile ürünlerden, plastik kullanımındaki duyarlılığa, doğal kaynakların sorumlu kullanımından, döngüsel ekonomiye katkı sağlamaya kadar birçok alanda çalışmalar yürütüyor. Yakın zamanda bu çalışmalar kapsamında ormanların yeniden yeşermesini sağlamak amacıyla TEMA Vakfı’na fidan bağışında bulunan marka, çalışanlarının gönüllü katılımı ile Çerkezköy’de hatıra ormanı oluşturdu.

DeFacto’nun Okula Dönüş Koleksiyonu ve koleksiyonun yanında hediye edilecek tohum etiketlerinin, markanın tüm mağazalarında ve online alışveriş imkanıyla defacto.com’da bulunduğu belirtildi.