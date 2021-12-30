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DeFacto’dan elma kabuğundan çevreci aksesuar koleksiyonu

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Çevreci koleksiyonlarıyla sürdürülebilir modanın Türkiye’deki öncülerinden olan DeFacto, elma kabuğundan üretilen vegan deriyle tasarladığı aksesuar koleksiyonunu beğenilere sundu. Ayakkabı, çanta, cüzdan, şapka ve toka gibi parçalardan oluşan koleksiyon FRUMAT tarafından da patent aldı.

DeFacto’dan elma kabuğundan çevreci aksesuar koleksiyonu
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Çevreci koleksiyonlarıyla sürdürülebilir modanın Türkiye’deki öncülerinden olan DeFacto, elma kabuğundan üretilen vegan deriyle tasarladığı aksesuar koleksiyonunu beğenilere sundu. Ayakkabı, çanta, cüzdan, şapka ve toka gibi parçalardan oluşan koleksiyon FRUMAT tarafından da patent aldı.

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Global moda markası DeFacto, sürdürülebilir üretime ve ekolojik dengeyi korumaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. DeFacto, elma suyu endüstrisinden geri kalan elma kabuğu ve posa atıklarından geri dönüştürülerek üretilen hammadde ile ‘Elma Derisi Aksesuar Koleksiyonu’nu oluşturdu.

Moda markası, elma derisinden ürettiği aksesuar koleksiyonunda doğal ve alternatif bir hammadde olan vegan deri kullanarak atık oluşumunun da önüne geçiyor. Erkek ve kadınlar için tasarlanan ayakkabı, çanta, cüzdan, şapka ve toka gibi aksesuarlar, elma derisinin yumuşak ve esnek dokusuyla doğal ve rahat bir konfor sunuyor. Moda markası, ‘Elma Derisi Koleksiyonu’nu seçenler doğayı korumayı seçiyor. Sürdürülebilir üretim yöntemlerini ve doğayı zararlı atıklardan korumayı benimseyen moda markası, hazırladığı ‘Elma Derisi Koleksiyonu’nun üretim süreci için FRUMAT Apple Skin’den de ayrıca patent aldı.

‘Elma Derisi Koleksiyonu’ ürünlerine markanın e-ticaret sitesi, mobil uygulaması ve mağazalarından ulaşıldığı belirtildi.

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