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DeFacto’dan soğuklara karşı ‘Warm Tech’ koleksiyonu

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DeFacto, soğuklara karşı kadın, erkek ve çocuklara özel ‘Warm Tech’ koleksiyonunu hazırladı. Günlük yaşam için birçok alternatifin bulunduğu koleksiyon, rahatlık ve şıklığı bir arada sunuyor.

DeFacto’dan soğuklara karşı ‘Warm Tech’ koleksiyonu
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DeFacto, soğuklara karşı kadın, erkek ve çocuklara özel ‘Warm Tech’ koleksiyonunu hazırladı. Günlük yaşam için birçok alternatifin bulunduğu koleksiyon, rahatlık ve şıklığı bir arada sunuyor.

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Hazır giyim markası DeFacto’nun kadın erkek ve çocuklara yönelik hazırladığı ısı yalıtımlı Warm Tech koleksiyonu soğuk havalarda maksimum koruma sağlamak için tasarlandı. Isı yalıtımlı polarlardan, içi yumuşak eşofman takımlarına, peluş sweatshirtlerden, kapüşonlu şişme montlara kadar pek çok alternatifi bir arada sunan Warm Tech koleksiyonu, kış aylarında öne çıkıyor. Outdoor ve spor tutkunu tüketicilerin açık havada rahatça vakit geçirebildiği, moda tutkunu gençlerin çarpıcı renkleriyle stilini ortaya koyduğu Warm Tech ürünleri raflarda yerini aldı.

Warm Tech koleksiyonuna markanın e-ticaret sitesinden, mobil uygulamasından ve mağazalarından ulaşıldığı belirtildi.

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