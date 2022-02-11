DeFacto’dan yeni ‘aşk’ koleksiyonu

Hazır giyim markası DeFacto, Sevgililer Günü’nde hem kendini hem de partnerini sevindirmek isteyenler için Fall in Love koleksiyonunu duyurdu.

Global moda markası DeFacto, yılın aşk dolu zamanı Sevgililer Günü’nde Fall in Love koleksiyonunda yer alan parçalarla bu özel günü unutulmaz kılmayı hedefliyor. Sevgililer Günü’nde şık ve dikkat çekici olmak isteyenleri bu koleksiyona çağırıyor. Kırmızı, siyah, somon renkleri ve rahat tasarımlarıyla bodysuitler, pijamalar şıklık ve konforu bir arada sunuyor. Sevimli desenleri ve baskılarıyla pamuklu ürünlerle rahatlık sunuyor.

Fall in Love ev giyim ürünlerine markanın internet adresinden, mobil uygulamasından ve tüm mağazalarından ulaşılabiliyor.