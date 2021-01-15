DeFacto’nun Kış Kız Çocuk Koleksiyonu raflarda yerini aldı

DeFacto’nun Kış Kız Çocuk Koleksiyonu, kız çocuklarının renkli dünyasını tasarımlarla buluşturuyor.

DeFacto Kış Kız Çocuk Koleksiyonu, çocukların enerjisini ve dinamizmini birbirinden farklı parçalarla bir araya getiriyor. Koleksiyonda yer alan Smiley ve Kamuflaj konseptli tasarımlar ile kız çocukları beğenilerini tarzlarına yansıtıyor.

Kış Kız Çocuk Koleksiyonu, cıvıl cıvıl ve kullanışlı, Smiley konseptli ürünleriyle dikkat çekiyor. Siyah, pembe, mor, fuşya ve beyaz tonlarının hakim olduğu tasarımlarda Smiley ve slogan baskıları ile neşeli bir stil öne çıkıyor. Her daim rahat olmayı seven kız çocukları için hazırlanan kamuflaj desenli parçalar ise, koleksiyonun dikkat çeken parçalarından oluyor. Sezon trendleri oversize ve kamuflaj birlikte kullanılarak, göz alıcı tasarımlar oluşturuluyor.

DeFacto’nun her tarza uygun aktif spor ve ev giyim ürünlerinden oluşan markası DeFactoFiT tasarımları da kız çocuklarının beğenisiyle buluşuyor. Koleksiyonda yer alan sweatshirt ve eşofman takımları; konfor ve şıklığı rengarenk modellerle bir araya getiriyor.

Yeni koleksiyonun DeFacto mağazalarının yanı sıra e-ticaret sitesi ve mobil uygulamasında satışa sunulduğu belirtildi.