DeFacto’nun tekstil atıkları ünlü sanatçı Deniz Sağdıç’ın yorumuyla Berlin’de sergilenecek

Her türlü kullanılmış objeyi, atık malzemeyi geri dönüşüm ve ileri dönüşüm prensibiyle sanatın kendi dünyasında eser olarak yeniden var eden sanatçı Deniz Sağdıç’ın DeFacto’nun tekstil atıklarıyla ürettiği yepyeni iki eseri, markanın Berlin mağazasında sergilenmeye hazırlanıyor.

Global giyim markası DeFacto’nun tekstil atıkları ile üretim fazlası kumaşları, tekstil alanında atık olarak nitelendirilen parçalardan sanat eserleri üretilerek atık kavramına bakışı açımızı yeniden ele alan geri dönüşüm sanatçısı Deniz Sağdıç ile yeniden hayat buluyor. Kot, düğme, fermuar gibi farklı ürünlerden faydalanarak ortaya koyduğu eserleriyle adından söz ettiren Deniz Sağdıç’ın geri dönüşüm (recycling) ve ileri dönüşüm (upcycling) prensibinden hareketle ve DeFacto iş birliğiyle tasarladığı iki eseri Berlin deneyim mağazasında sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Atığın her parçasının yeniden kullanılmaya değer olduğunu vurgulayan bu iş birliğiyle marka, doğa dostu sürdürülebilir fikirlere ilham verebilmenin yanı sıra tekstil atıklarının sanatın dünyasında yeniden var olabilmesinin önemine de dikkat çekiyor.