Demokrasi ve Özgürlükler Adası ziyarete açıldı

Demokrasi ve Özgürlükler Adası, bugün ziyarete açıldı.

Adanın bünyesinde yer alan müzeler, tarihi ve tescilli yapılar, restoranlar, kütüphane ve açık hava sanat eserleri ziyaret edilebilecek.

Ada, toplumsal hafıza açısından son derece önemli bir kongre merkezine ve açık hava müzesine dönüştürülürken, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun hatıraları yaşatılıyor.

9. Başbakan Adnan Menderes’in çocukluk ve gençlik yıllarına, başarılarına ve hayatındaki önemli dönüm noktalarının aktarıldığı Adnan Menderes Müzesi, 27 Mayıs 1960 darbesi sırasında Maliye Bakanı olarak görev yapmakta olan Hasan Polatkan’ın adının yaşatıldığı ve darbe yargılamalarının yapıldığı spor salonunun dönüştürüldüğü 27 Mayıs Müzesi ve geç Osmanlı döneminden günümüze kadar olan dönemde demokrasi yolculuğunun dönüm noktalarının anlatıldığı Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi adanın tarihine ışık tutuyor.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ada Pazartesi günleri hariç haftanın her günü misafirlere açık olacak. Ulaşım ise Kadıköy’de bulunan İDO İskelesi’nden gerçekleştirilecek. Her gün sabah 10.00’da Kadıköy’den kalkan tekne, 16.00’da adadan Kadıköy’e dönüş yolculuğuna başlayacak. Bilet fiyatı yetişkinler için 50 TL, 25 yaş altı öğrenciler ve 65 yaş üstü ziyaretçiler için 25 TL olup, bu fiyata gidiş dönüş deniz ulaşımı ve müze girişleri dahil.

Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararını verildiği yer olarak hafızalara kazanan Yassıada’nın ismi 2015’te "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değiştirildi.