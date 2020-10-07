Derin Mermerci’den Boyner’e özel koleksiyon

Dünyanın ve Türkiye’nin önemli moda markalarının seçili koleksiyonlarının yanı sıra özel koleksiyonlara da yer veren Boyner, tarzı ve stiliyle her zaman ilham kaynağı olan Derin Mermerci ile bir araya geldi.

Türkiye’nin önde gelen alışveriş destinasyonlarından biri olan Boyner ile özgün stiliyle bilinen Derin Mermerci, moda dünyasında ses getirecek bir koleksiyon için bir araya geldi. Seçili Boyner mağazaları ve boyner.com.tr’de yer alan denim ağırlıklı koleksiyon, rahat ve özgüvenli parçalarıyla Derin Mermerci’nin kendi stilini yansıtıyor. ’DM X Boyner’ koleksiyonu, işlevselliğin önem kazandığı bugünlerde kadınlara hem stil sahibi hem de rahat bir görünüm sunuyor.

Koleksiyonun yıldızı denim

İçe dönmenin, yalınlaşmanın öne çıktığı bugünlerde işlevsel ürünler de önem kazandı. Derin Mermerci’nin marka için hazırladığı ‘DM X Boyner’ koleksiyonunun ana fikri de bu oldu. Denimin star olduğu koleksiyonda birbirinden farklı model ve renklerdeki denim pantolonların yanı sıra tişörtler, hudiler, sweatshirtler, ceketler, kazaklar ve rengarenk montlar yer alıyor. Koleksiyon birkaç farklı model etek ve elbiseyle tamamlanıyor.

Konforun ön planda olduğu bir koleksiyon

Yeni koleksiyonun, gündüzden geceye şıklığı seven, hem haftaiçi hem de haftasonu giyilebilecek parçaların arayışında olan kadınlara hitap ettiği aktarıldı. Verilen bilgiye göre, koleksiyonun odağında zamansızlığı ile bilinen ikonik kumaş denim yer alıyor. Denim pantolon ile ceketi kombinleyerek ofise giden ya da sweatshirt ile tamamlayarak haftasonuna hazırlanan kadınlar, koleksiyonda istedikleri özel parçaları bulabiliyor. Koleksiyonda, birbirinden farklı model ve renklerdeki denim pantolonların yanı sıra tişörtler, hudiler, sweatshirtler, ceketler, kazaklar ve rengârenk montlar dikkat çekiyor. Her dönem kullanılabilen elbise ve eteklerin de yer aldığı koleksiyonda geniş giyim seçkisine ek olarak tamamlayıcı aksesuarlardan çorap, bere ve eldivenler de kadınların beğenisine sunuluyor.

Yeni koleksiyonda uçuk maviler ve pembelerin yanında mor, kırmızı ve sarı ana renk paletini oluşturuyor. Sonbahar-Kış sezonuna damgasını vurmaya hazırlanan koleksiyonun, Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Mersin, Samsun ve İzmir’de markanın toplam 21 mağazasında ve e-ticaret sitesinde kadınlarla buluşuyor.