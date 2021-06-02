Dijital sahne Musixen’den sanatçılara destek

Dijital performans platformu Musixen, kademeli normalleşme sürecinde eğlence mekanlarının açılmaması yönünde alınan karar üzerine müzisyenler için başlatılan fatura dayanışma kampanyasına destek sağladı.

Yeni dünya düzeniyle değişen alışkanlıklar, beraberinde pandemi döneminden etkilenen müzik ve eğlence sektörlerine de farklı bir yön verdi. Hayatın her anına entegre olan dijital dönüşüm dünyasında Musixen platformu, sanatçılara destek sağlayacak iş modelini hayata geçiriyor. Yapılan açıklamaya göre, bu ekosistemi genişletmek, öte yandan kademeli normalleşme sürecinde faaliyetlerine devam edemeyecek eğlence mekanlarında görev yapan müzisyenlere de destek olmak amacıyla harekete geçen platform, AHBAP platformunun başlattığı dayanışma kampanyasına 50 bin TL’lik bağışta bulundu.

Musixen’in Kurucusu Çağrı Bozay, “Tüm dünya zor bir dönemden geçiyor. Hemen her sektör pandemi sürecinden etkilendi. Pandeminin etkisini hisseden sektörlerin başında ise performans sanatları, müzik, eğlence sektörü geliyor. 2019 yılında startını verdiğimiz platformumuz bu dönemde sanatçılar için daha anlamlı hale geldi ve maddi olarak gelir kayıplarını bir nebze olsa da en aza indirmelerine destek oldu. Kademeli normalleşmede eğlence mekanlarının açılmayacak olması üzerine sanatçılar için başlatılan fatura dayanışma kampanyasına destek için Haluk Levent ile iletişime geçtik. AHBAP platformuna 50 bin TL’lik bağışta bulunarak çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik” dedi.

Platform; biletleme, oyunlaştırılmış bağış, kişiselleştirilmiş videolar gibi çeşitli yöntemlerle sanatçılara maddi kazanç elde edebilme imkanı oluşturuyor. Müzisyenler, yaptıkları canlı yayınlarda gönderilen her bir hediye elmas başına gelir elde ederken platformun düzenlediği biletli yayınlarda ise, gelirin yüzde 80’ini kazanıyor.

Ayrıca kullanıcılara kişiselleştirilmiş videolar ile özel günlerde sevdikleri için hediye alternatifi de sunuyor. Yazılan bir şiir üzerine, uygulama içerisindeki sanatçılardan şarkı bestelemelerini talep ederek istediğiniz kişi için özel bir video hazırlatabilme seçeneğiniz bulunuyor. Bu uygulamadan elde edilen gelirin tamamı müzisyenlerin olduğu belirtildi.