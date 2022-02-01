‘Doğançay Müzesi 17. İstanbul Ortaokullar Resim Yarışması’ ödül töreni gerçekleşti

Ressam ve fotoğraf sanatçısı Burhan Doğançay’ın sanat dünyasına mirası olan ‘Doğançay Müzesi 17. İstanbul Ortaokullar Resim Yarışması’ ödül töreni ve sergi açılışı gerçekleştirildi.

‘Doğançay Müzesi 17. İstanbul Ortaokullar Resim Yarışması’ ödül töreni ve sergi açılışı Beyoğlu Belediyesi, Yıldız Holding, Duran Doğan Ambalaj, ve Sanathane’nin desteğiyle, İstanbul’dan yüzlerce resmin katılımıyla Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sanat Galerisi’nde gerçekleşti. Törene Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan, Doğançay Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Duran ve çok sayıda sanatsever katıldı. Bu yıl ki yarışma konusu ise çocukların yeteneklerini ortaya koyabilmesi için serbest bırakıldı. Dereceye giren 8 öğrenci de bir yıllık sanat eğitimi, eğitim desteği ve boya seti ödüllerini almaya hak kazandı. Öğrencilere ödüllerini Başkan Yıldız takdim etti.

“Hayalleri olan bir gençlerimiz var”

Törende açıklamada bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Hakikaten hayalleri olan bir gençlerimiz var. Bu gençler geleceğin Türkiye’sinde önümüzü aydınlatacak. Bugün Beyoğlu Belediyemiz, Doğançay müzemiz geleceğin mimarları olan ressamları olan çocuklarımızın resimlerinden oluşan bir serginin açılışında birlikteyiz. Hakikaten hayalleri olan bir gençlerimiz var. Bu gençler geleceğin Türkiye’sinde önümüzü aydınlatacak. Gençlerimiz her alanda, bir taraftan İHA’ları SİHA’ları yapan bir gençlik. Diğer taraftan sporda olimpiyatlarda şampiyon olan gençlerimiz, sanatta kültürde iddialı olan çocuklarımız var. Bu tür sergilere ev sahipliği yapmak burada eserlerini sergileyen gençlerimizle bir arada olmak Türkiye’ye olan umudumuzu arttırıyor. Doğançay Müzesi’nin emeklerinden dolayı ben teşekkürlerimi sunuyorum. Tabi çocuklarımız her biri ayrı hikayesi olan eserlerini paylaştılar. Gençlerimizle gurur duyuyorum” dedi.