Dünya Kediler Günü’nde yaptıkları eserler sanatseverlerle buluştu

Esenler Belediyesi, 17 Şubat Dünya Kediler Günü dolayısıyla tamamı çocukların eserlerinden oluşan ‘Resim ve Seramik Sergisi’ne ev sahipliği yaptı.

17 Şubat Dünya Kediler Günü nedeniyle tamamı çocukların eserlerinden oluşan ‘Resim ve Seramik Sergisi’ sanatseverlerle buluştu. Esenler Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen sergide 6 - 13 yaş arasındaki 30’a yakın öğrencinin seramik ve resimlerden oluşan kedi temalı eserleri Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde yer aldı. Etkinliğe, Esenler Belediyesi Sanat Evi Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu ve çok sayıda sanatsever katıldı. Sergiye katılanlara ise kedi maması verildi.

“Kedilerin insanlara huzur verdiğini düşünüyorum”

Resim ve Seramik Eğitmeni Kader Peker, serginin yaklaşık 7 günde oluştuğunu belirterek şöyle konuştu: "Hem resim hem de seramikleri beraber yaptık. 1 aylık bir süreçte toplasak 7 günde falan çıktı bu sergi. Çocuklar baya emek verdiler. Bunları yaparken de çok keyif aldılar. Bir çoğunun evinde kedisi de var. Çok heyecanla bekliyorlardı. Hem hayvanlara olan sevgimizi göstermek istedik hem de yeteneklerini ortaya koymak istedi çocuklar. Sadece kediler değil bütün hayvanların hayatımızda yeri çok önemli ama kedilerin ayrı bir yeri var. Bizim kurumumuzun da Köpük adında bir kedisi var. Ben de öğrenciyken beslemiştim ama Köpük’ten sonra daha çok sevmeye başladım. İnsanı sakinleştirdiğini ve huzur verdiğini düşünüyorum. Her çocuğun hayatına her insanın hayatına mutlaka bir hayvanın yer alması gerektiğini düşünüyorum."

“Kedileri çok seviyorum”

Etkinlikte eserini sergileyen Buğlem Melek Eroğlu ise kedileri çok sevdiğini belirtti. Kedi sahiplenmek istediğini dile getiren Eroğlu, "Öğretmenimiz kedi sergisi yapacağımızı söyleyince hemen etkinliğe katılmak istedim. Öğretmenimiz bize bir sürü kedi fotoğrafı gösterdi. Bende aralarından bir tanesini seçtim. Bunları yaparken çok zorlandım. Kedi sahibi değilim. Bir kuşum var. Ama kedi sahiplenmek çok istiyorum. Kedileri çok seviyorum. Dünya Kediler Günü olduğu için de çok mutluyum" şeklinde konuştu.

“Ne zamandır bu günü bekliyorum”

Yatan bir kedi resmi çizen Ecrin Şeker ise kedilerden çok hoşlandığını ifade ederek şunları kaydetti: "Kedileri çok sevdiğim için yatan kediler bana çok hoş geliyor. O yüzden bende yatan bir kedi resmi yapmayı düşündüm. Bu fotoğrafı gördüğümde öğretmenime bunu yapmak istediğimi söyledim. O da yapabileceğimi söyledi. Yaparken çok zorlanmadım. Çok güzel bir gün. Ne zamandır bu günü bekliyorum. Kediler de çok hoşlandığım hayvanlardan bir tanesidir."