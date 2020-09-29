Dünyaca ünlü fotoğrafçı Rankin’den sanal galeri

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Rankin, portre ve ünlüleri bir araya getirdiği yeni sergisine ‘Stay It With A Shave’ adını vererek Braun ile işbirliğine gitti.

Ünlülerin günlük hayatında çeşitli alanlarından yeteneklerini ön plana çıkaran Rankin, sanal galerisiyle gurur duyduğunu ifade etti. Yaptığı sergide ünlülerin tıraş tarzlarına ve yaşam biçimlerine değinen ikonik fotoğrafçı, her bir kişinin bireysel görünümünün ardında yatan öyküyü ele alıyor. Braun’un 50 bin erkekle 7 yılda yaptığı araştırmanın sonucu olarak geliştirdiği yeni mühendisliği ile Rankin’in objektifinin bir araya gelmesiyle gerçekleşen sanal galeri, kısa sürede ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.