Dünyaca ünlü isimlerin buluşacağı Global Goal konseri bu akşam gerçekleşecek

Koronavirüs salgınının etkilerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenecek Shakira’dan Justin Bieber’a pek çok ünlü ismi bir araya getirecek ’Global Goal: Unite For Our Future’ konseri Vodafone TV’den canlı yayınlanacağı açıklandı.

Yeni tip koronavirüs salgınının dezavantajlı kesimler üzerindeki etkisine dikkat çekmek ve insanları kriz sonrası birlik olmaya davet etmek amacıyla Avrupa Komisyonu ve Global Citizen tarafından 27 Haziran’da düzenlenecek ’Global Goal: Unite For Our Future’ konseri Vodafone TV’den canlı yayınlanacağı duyuruldu. Konser, aynı zamanda, ihtiyaç duyan herkes için her yerde Kovid-19 test, tedavi ve aşıları geliştirmek ve dağıtmak için çalışan ilaç araştırmacıları, bilim insanları, sağlık çalışanları, aktivistler ve kurumlara teşekkür amacı taşıyor.

Yapılan bilgilendirmede; tüm dünyada dijital platformlar üzerinden eşzamanlı yayınlanacak konser, bu akşam saat 21.00 itibarıyla Vodafone TV’den de izlenebilecek. Tüm Vodafone TV kullanıcıları, konseri internetinden yemeden izleme ayrıcalığına sahip olacak.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, konu ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Vodafone TV servisimizle Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, global sponsorları arasında yer aldığımız ve tüm dünyanın merakla beklediği ‘Global Goal: Unite For Our Future’ Konseri’ni Vodafone TV’den canlı yayınlayacak olmanın heyecanı içindeyiz. Yeni tip koronavirüs salgınının dezavantajlı kesimler üzerindeki etkisine dikkat çekmek ve insanları kriz sonrası birlik olmaya davet etmek amacıyla düzenlenecek konserde dünyaca ünlü sanatçıları dinleme imkânı bulacağız. Tüm Vodafone TV kullanıcıları, konseri internetinden yemeden izleyebilecek. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Dünyaca ünlü isimler bir arada

Dwayne Johnson’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek konserde, Chloe x Halle, Christine and the Queens, Coldplay, J Balvin, Jennifer Hudson, Justin Bieber ve Quavo, Miley Cyrus, Shakira, Usher ve Yemi Alade performans sunacak. Konser ayrıca, Antoni Porowski, Billy Porter, Charlize Theron, Chris Rock, David Beckham, Derrick Johnson, Diane Kruger, Forest Whitaker, Hugh Jackman, Ken Jeong, Kerry Washington, Nikolaj Coster-Waldau, Olivia Colman, Opal Tometi, Salma Hayek Pinault gibi pek çok ünlü ismi bir araya getirecek.

Herkes için sağlık çağrısı

“Global Goal: Unite For Our Future” kampanyası, geçen ay Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in himayesinde başlatıldı. Bloomberg Philanthropies, Bill & Melinda Gates Vakfı ve Wellcome Trust tarafından da desteklenen kampanya, pandeminin en savunmasız kişiler üzerindeki etkisine odaklanıyor; toplulukları ve ekonomileri özgürlük ve adalet çerçevesinde herkes için yeniden inşa etmeyi hedefliyor. Bireyleri harekete geçmeye çağıran, hükümetlerden, şirket liderlerinden ve hayırseverlerden Kovid-19 araç ve tedavilerinin adil dağıtımına yönelik taahhütte bulunmalarını isteyen kampanya, pandemi sürecinde kimsenin geride bırakılmamasını sağlayacak şekilde sağlık sistemlerinin güçlendirilmesini amaçlıyor.