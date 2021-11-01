Dünyanın ilk üniversitesinin belgeselini çekecekler

Nusaybin Kaymakamlığı, Nusaybin Belediyesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenecek Nusaybin Film Atölyesi 12-13-14 Kasım tarihlerinde Nusaybin’de başlıyor. Atölyeye katılan lise öğrencileri, medeniyet tarihinin en eski üniversitesi olma özelliğine sahip Nisibis Akademisi’nin belgesel filmini çekecek.

Nusaybin Film Atölyesi başlıyor. Nusaybin Kaymakamlığı, Nusaybin Belediyesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğinde düzenlenecek atölyeye Nusaybinli lise öğrencileri katılacak. Özellikle ailesinde üniversite eğitimi almış bir bireyin bulunmadığı lise öğrencilerinin katılım sağlayacağı üç günlük atölye boyunca öğrencilere senaryodan çekime çeşitli başlıklarda sinema eğitimi verilecek.

Nisibis akademi’nin belgeselini hazırlayacaklar

Nusaybin Film Atölyesi’nin son gününde katılımcıların teorik olarak aldıkları bilgileri uygulama fırsatı bulmaları için, bir zamanlar felsefe, mantık, edebiyat, geometri, astronomi, tıp, hukuk eğitiminin verildiği dünyanın ilk eğitim üniversitesi olma özelliğine sahip Nisibis Akademisi’nin belgeselini hazırlamaları istenecek.

Görüntüleri İstanbul Gelişim Üniversitesi kurgulayacak

Üç gün sürecek çekim ve eğitim sonrasında öğrenciler tarafından çekilen görüntüler, İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından kurgulanacak ve hazırlanan belgesel filmlerin gösterimleri ise yine Nusaybin’de yapılacak galada gerçekleştirilecek, katılımcılara sertifikaları takdim edilecek.

“İlçemize katkı sağlayacak”

İlçede büyük tarihi hazinelerin bulunduğunun altını çizen ve atölye hakkında açıklamalarda bulunan Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı, “Nusaybin’de gerçekleştirilecek olan film atölyesi ilçemize birçok açıdan katkı sağlayacak. Proje ile birlikte hem geleceğimizin teminatı çocuklarımız sinemanın mutfağına girerek kendilerini gerçekleştirme fırsatı bulacaklar hem de atölye sonunda çekecekleri belgesel ile dünyanın ilk üniversitesi olan Nisibis Akademisini tüm kamuoyuna tanıtmış olacaklar. Projenin en önemli paydaşı İstanbul Gelişim Üniversitemize ve kıymetli akademisyenlerimize, öğrencilerimize sundukları bu kıymetli atölye çalışmasından dolayı şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Atölyenin proje yürütücülüğünü, İGÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp ve Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç, atölye yürütücülüğünü, Öğretim Görevlisi Yönetmen Ahmet Bikiç ve Dr. Öğr. Üyesi Emre Doğan yaparken, teknik ekipte ise Araştırma Görevlisi Okan Kırbacı yer alacak.