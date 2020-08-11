Eczacı Berat Beran’ın yaşam öyküsü raflarda yerini aldı

Ecz. Berat Beran’ın ilham veren kendi hayat hikayesini ve Berko İlaç’ın kuruluş öyküsünü kaleme aldığı ’Nenem, Babam ve Ben’ kitabı, Doğan Kitap’tan yayımlanarak tüm online mağazalarda ve kitapçılardaki yerini aldı.

Doğan Kitap etiketiyle ve yenilenmiş yüzüyle temmuz ayında çıkan ’Nenem Babam ve Ben’ kitabında, Eczacı Berat Beran kendi yaşam öyküsünü kaleme aldı. Berko İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Berat Beran, Diyarbakır’da eczacılıkla başlayan serüvenini; İstanbul’a gelerek yıllarca verdiği çabalar sonucunda ilaç sanayisinde önde gelen firmalardan biri olan Berko İlaç’a taşıdı.

Eczane eczacılığından, sıfır sermaye ile başlayan Berat Beran; bugün 127 ürünü, 800’e yakın çalışanı, 3 fazdan oluşan 21 bin metrekarelik üretim tesisleri ile sağlıklı yarınlar için üreten ve çalışan bir firma olan Berko İlaç’ı hayata geçirdi. Sıfırdan başarıya uzanan bu yolda ailesini, kendisini ve yaşadığı olayları tüm samimiyeti ile kaleme alan Beran, verdiği mücadelenin gelecek nesillere ilham olmasını arzu ediyor.

Ecz. Beran, ilaç sanayindeki başarılarının yanı sıra, ’Henek’ kitabıyla girdiği edebiyat dünyasında, mizah alanında güçlü bir kalem olduğunu kanıtlamış; ’Henek II’ ile bu başarısını devam ettirmiştir. Beran’ın ayrıca ’’Güle Güle Sevgili Arkadaşım’’ adında bir romanı, ’Asmin’ ve ’Asmin 2’ adında iki şiir kitabı bulunmaktadır.