Edebiyatın kalbi Kartal’da atıyor

Kartal Belediyesi, Türk edebiyatının önemli isimlerini, bu yıl ikincisini düzenlediği Edebiyat Günleri etkinliği ile Kartal’da ağırlıyor. Yoğun bir katılım ile Pazartesi günü açılışı gerçekleştirilen programın ikinci gününde de usta kalemler Kartallı Kazım Meydanı’nda okurları ile buluştu.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Çağdaş Edebiyat Kültür Sanat Eğitim Derneği tarafından düzenlenerek beş gün boyunca Türkiye’nin sevilen şair ve yazarların konuk edileceği Kartal Edebiyat Günleri, ikinci gününde de edebiyat tutkunlarının ilgiyle takip ettiği söyleşi ve şiir dinletilerine sahne oldu.

Şair ve yazarların katıldığı programın ikinci gününde açılış konuşmasını eğitimci-şair-yazar Niyazi Yaşar yaparken, moderatörlüğünü ise şair – yazar Dilruba Erenler gerçekleştirdi.

Şair-yazarlar; Hilal Karahan, W. Bahadır Bayrıl, Ali Günvar, Ayça Erdura, Nur Saka, Cevat Hikmet Erdem’in katıldığı etkinliğin konu başlığı “Edebiyatın Penceresinden Kadın, Sanat ve İktidar” oldu.

Saat 18.00’de başlayan programda katılımcılar konu başlığı ile ilgili görüşlerini ve deneyimlerini aktarırken şair Ayça Erdura ve Nur Saka kendi şiirlerinden oluşan bir dinleti gerçekleştirdi. Müzisyen Cevat Hikmet Erdem’in müzik dinletisi eşliğinde gerçekleşen etkinliğin sonunda, katılımcılara günün anısında “Teşekkür Beratı” takdim edildi.

“Edebiyat Günleri”nin üçüncü gün etkinliği, 28 Temmuz Çarşamba günü Esentepe Mehmet Ali Büklü Parkı’nda düzenlenecek olan program ile devam edecek.

Kartal Belediyesi tarafından inşa edilerek geçtiğimiz günlerde hizmete sunulan sosyal tesisi de içinde barındıran Mehmet Ali Büklü Parkı’nda edebiyatseverler; şair ve yazarlar ile buluşacak.

“Şiddete Karşı Barış Dili” başlıklı söyleşiye; Av. Celal Ülgen, Elfin Tataroğlu, C. Hakkı Zariç, Nisa Leyla, Taner Sezgin, Olcay Kasımoğlu, İsmet Yalçın, Hüseyin Aslan, Ata Yiğiz, Çiya Andok, Ali Rıza Gelirli, Nur Saka, Raif Zor, Hayrettin Erenler, Metin Kaya ve Niyazi Yaşar katılarak görüşlerini paylaşacaklar. Saat 18.00’de başlayacak etkinlikte müzisyen Cevat Hikmet Erdem de kısa müzik bir dinletisi gerçekleştirecek.