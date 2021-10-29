Edirne’de son yılların en kalabalık 29 Ekim kutlaması yaşandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıldönümü kutlamaları dolayısıyla düzenlenen törene, son yılların en kalabalık katılımı sağlandı.

Edirne’de gerçekleştirilen törende Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, askeri araç üzerinde Edirnelilerin bayramını kutladı. Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından istiklal marşı okundu. Daha sonra Vali Ekrem Canalp, günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirdi.

Halk oyunları gösteriyle devam eden törende, şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören, öğrencilerin ve askeri birliklerin geçişinin ardından son buldu. Törene Edirne halkının yoğun katılım sağladığı görüldü.