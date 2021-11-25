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Edirne’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıldönümü kutlandı

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Edirne’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Edirne’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıldönümü kutlandı
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Edirne’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Edirne’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü münasebetiyle sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Talatpaşa Caddesi’nde devam eden törende, öğrenciler tarafından Edirne’nin düşman işgalinden kurtuluşu temsili olarak canlandırıldı. Törende, dönemin Valisi Şakir Bey’i canlandıran öğrenci, daha sonra Türk bayrağını Vali Ekrem Canalp’e sundu. Tören, geçitlerin ardından sona erdi.

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