Efsane pehlivanın hayatı belgesel oldu: ‘Kaybeden Gazoz İçer’

Efsane pehlivan Hüseyin Alkaya’nın hayatını konu alan ‘Kaybeden Gazoz İçer’ adlı belgesel, ölümünün 40’ıncı yılında seyircilerle buluştu.

Türkiye’de ve Avrupa’da kırdığı rekorlarla dünyada nam salan Tekirdağlı pehlivan Hüseyin Alkaya unutulmadı. Avrupa’da Fransız güreşçilerin korkulu rüyası olan Alkaya ya da nam-ı diğer Tekirdağlı Hüseyin pehlivanın 40. ölüm yıl dönümünde Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından anma programı düzenlendi. Anma programından sonra Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yahya Kemal Bayatlı Kültür Merkezi’nde Hüseyin Pehlivan’ın hayatını konu alan ‘Kaybeden Gazoz İçer’ isimli belgesel izleyicilerle buluştu. Kırkpınar’da 8 yıl üst üste başpehlivan olan Hüseyin Alkaya’nın hikayesi ise duygulandırdı. Belgeseli Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve Hüseyin pehlivanın yakınlarının yanı sıra çok sayıda öğrenci izledi.

Hüseyin Alkaya kimdir?

Küçük yaşta Bulgaristan’ın Kırcaali kentinde yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Hüseyin Alkaya, güreştiği bir genci yenmesi ile aldığı tehditler sonucunda ailesi ile Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldı. Bu vesile ile Hüseyin Alkaya’nın Tekirdağ’da güreş hayatı başlamış oldu. Ülkede 8 yıl üst üste başpehlivan olan ve bu rekoru halen kırılmayan Hüseyin pehlivan, daha sonra Avrupa’nın yolunu tuttu. Fransa’da ve İngiltere’de güreş öncesi rakip yetkililerin anlaşma teklif edip, rakibine yenilmesi durumunda büyük meblağlarda para ödemek istemelerine karşın Hüseyin pehlivanın "Onu bunu anlamam arkadaş kaybeden gazoz içer" sözleri akıllara kazındı. Güreşi bıraktıktan sonra bir süre hakemlik yapan Hüseyin pehlivanın onun kuşağından sonra yapılan güreşleri beğenmediği de biliniyor.