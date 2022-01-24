banner4556

Ege’nin geleneksel deve güreşi havadan görüntülendi

banner4336

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 17. Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali’nde Ege bölgesinin geleneksel folklorik deve güreşlerinde develerin kıyasıya mücadeleleri drone ile havadan görüntülendi.

Ege’nin geleneksel deve güreşi havadan görüntülendi
banner4581

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 17. Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali’nde Ege bölgesinin geleneksel folklorik deve güreşlerinde develerin kıyasıya mücadeleleri drone ile havadan görüntülendi.

Burhaniye Belediyesi tarafından organize edilen ve son yılların en coşkulu müsabakalarına sahne olduğu ve yaklaşık 200 devenin güreştiği müsabakalarda kupa gösterileri nefesleri kesti.

banner4575

Burhaniye deve güreşi arenasında gerçekleştirilen güreşlerde 180’e yakın deve arenada müsabaka yaptı. Ege bölgesinin kültürel miraslarından birisi olan deve güreşleri drone ile havadan görüntülendi. Devlerin kıyasıya mücadelesi drone kamerasına yansıdı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Balıkesir’de eşini sokakta tabancayla öldüren...
Balıkesir’de eşini sokakta tabancayla öldüren...
  1. BALIKESİR

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321