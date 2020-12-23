Eğlence şıklıkla harmanlandı

Boyner, hem şık hem de eğlenceli bir kapsül koleksiyon için sevilen sosyal medya sayfası Turkish Dictionary ile bir araya geldi.
Türkçe deyimlerin eğlenceli halleri bu koleksiyonda
Türkçe deyimlerin eğlenceli çevirilerinin yer aldığı koleksiyonda, kadın ve erkekler için sweatshirt, t-shirt, çorap, boxer, şapka ve bere gibi ürünler dikkat çekiyor. Koleksiyonda yer alan aksesuar ürünlerinden kupa, yastık kılıfı ve saat gibi ürünlerde de Turkish Dictionary’in eğlenceli mesajları bulunuyor.Hem mesajları hem de tasarımları ile büyük beğeniyle karşılanan koleksiyon, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki seçili 20 Boyner mağazası ve boyner.com.tr’de müşterileriyle buluşuyor.