Eğlence şıklıkla harmanlandı

Boyner, hem şık hem de eğlenceli bir kapsül koleksiyon için sevilen sosyal medya sayfası Turkish Dictionary ile bir araya geldi.

Dünyaca ünlü markaların koleksiyonlarının yanı sıra Türkiye’nin en sevilen markalarını bir arada sunan ve son dönemde yaptığı tasarımcı iş birlikleriyle moda dünyasında adından söz ettiren Boyner, özel koleksiyon sayısını artırıyor. Şirket son olarak, sosyal medyada bir fenomen haline gelen Turkish Dictionary’nin içerikleriyle hazırladığı “Turkish Dictionary x Fabrika” kapsül koleksiyonunu alışverişseverlerin beğenisine sunmaya başladı.

Türkçe deyimlerin eğlenceli halleri bu koleksiyonda

Türkçe deyimlerin eğlenceli çevirilerinin yer aldığı koleksiyonda, kadın ve erkekler için sweatshirt, t-shirt, çorap, boxer, şapka ve bere gibi ürünler dikkat çekiyor. Koleksiyonda yer alan aksesuar ürünlerinden kupa, yastık kılıfı ve saat gibi ürünlerde de Turkish Dictionary’in eğlenceli mesajları bulunuyor.

Hem mesajları hem de tasarımları ile büyük beğeniyle karşılanan koleksiyon, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki seçili 20 Boyner mağazası ve boyner.com.tr’de müşterileriyle buluşuyor.