Emine Erdoğan: "Kütüphanesi olmayan 16 bin 316 okulda kütüphane kuruldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesinin kapanış töreninde yaptığı konuşmada, kütüphanesi olmayan 16 bin 316 okulda kütüphane kurulumunun tamamlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yapılan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesinin kapanış töreni gerçekleştirildi. Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi’nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Törene Erdoğan ile beraber Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanı Özer’in eşi Nebahat Özer, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İlk olarak Emine Erdoğan, ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ile beraber ebru yaptı. Ardından kürsüye çıkan Emine Erdoğan’a hediye verildi. Emine Erdoğan ardından Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi’ne yapılan kütüphaneyi gezdi. Erdoğan son olarak okul öğrencilerinin verdiği mini konsere katılarak onlara eşlik etti. Kitabın insan hayatında yemek, içmek kadar elzem olduğunu belirten Emine Erdoğan "Kütüphaneler, kitapların raflarda depolandığı mekanlardan çok daha fazlasıdır" diyerek kütüphanelerin insan hayatındaki önemini anlattı.

"Kütüphanesi olmayan 16 bin 316 okulda kütüphane kurulumu tamamlandı"

Eğitimde kütüphanelerin temel yapı taşlarından biri olduğu kadar, okulların kalbi olduğunu dile getiren Emine Erdoğan, "Bildiğiniz gibi, Milli Eğitim Bakanlığımız kısa bir süre önce tüm okullarımızın bir kütüphanesi olması için güzel bir proje başlattı. Proje kapsamında, kütüphanesi olan okullarda içeriklerin zenginleştirilmesi de hedeflendi. Projenin gerçekleşme hedefi yıl sonuydu ve Bakanlığımız bu hedefi yakaladı. Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Eğitimde de kütüphaneler, temel yapı taşlarından biri olduğu kadar, okulların kalbidir. Öğrenciler kütüphaneler aracılığıyla, kişisel gelişimlerini gerçekleştirirler. Bilgiye erişme becerileri artar. Bunun yanında araştıran, okuyan, üreten bireyler haline gelirler. Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı bu projenin son derece takdire şayan olduğunu düşünüyorum. Çok kısa bir zamanda, kütüphanesi olmayan 16 bin 316 okulda kütüphane kurulumu tamamlandı. Kitaplıkların üretimini de meslek liselerimiz yaptı. Onlara da bu güzel katkıları için ayrıca tebrik ve teşekkürlerimi gönderiyorum. Ne kadar güzel bir dayanışma örneği göstermişler. TÜBİTAK, 138 bin 940 adet dergi hibe etti. Bu değerli yayınların çocuklarımızın istifadesine sunulmasından çok memnun oldum. TÜBİTAK yayınlarından çıkan, her yaş grubu için, çok değerli kitaplar olduğunu biliyorum. Umuyorum ilerleyen süreçte, bu kitap koleksiyonları da kütüphanelerimizde yerini alır. Türk Dil Kurumumuz da 385 bin yazım kılavuzu hibe etti. Bunun yanında, MEB Kültür Yayınlarından çıkan 120 eser de yine raflarda yerini aldı. Bu büyük işbirliğine katılan herkesi can-ı gönülden kutluyorum. Bildiğiniz gibi, kütüphaneler, koleksiyonlarını dijital yayınlarla da çoğaltıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığımız da, “MEB Yayınları Uygulaması ve İnternet Sitesini” hizmete açmış. MEB Kültür Yayınları tarafından basılan eserlere, bu mecrada erişilebilecek olması gerçekten çok sevindirici. Tabii, iş kitapları raflara koymakla bitmiyor. Mühim olan, kitapla okur arasındaki kucaklaşmayı sağlamak, sadık ve sürekli bir ilişki tesis etmektir " diye konuştu.

"Hakikatle yalanın birbirine karıştığı sosyal medyanın en güçlü panzehiri faydalı kitaplardır"

Kütüphanelerin bugün yalnızca kitap deposu değil, ince fikirli insanların biraraya geldiği yaşam alanları olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Bildiğiniz gibi, internet kullanımı hepimizin hayatlarında çok yaygın. Bugün dünyada 5 milyara yakın insanın aktif internet kullanıcıları olduğu söyleniyor. Tüm dünyada insanlar, 7 saate yakın bir zamanı internette geçiriyor. Bunun 2 buçuk saate yakını ise sosyal medyada harcanıyor. Küresel olarak 4 milyardan fazla aktif sosyal medya kullanıcısı var. Son beş yılda ise, sosyal medya kullanıcı sayısı neredeyse iki kat artmış durumda. Üzülerek ifade ediyorum ki, sosyal medya, birçok insan için bilgi kaynağı olarak görülüyor. Maalesef gerçek bilgi ile malumat arasındaki çizgi insanların zihninde kaybolmuş durumda. Sevgili gençler şunu unutmayın ki, hakikatle yalanın birbirine karıştığı sosyal medyanın en güçlü panzehiri, faydalı kitaplardır. İnşallah sizler de, kitapların sizleri taşıyacağı o olağanüstü dünyadan bol bol istifade edersiniz" dedi.

"57 bin 108 okulumuzda kütüphanesiz okul kalmadı"

Ocak ayı itibariyle 250 sıfır atık kütüphaneyi hizmete alacaklarını duyuran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2 ay gibi kısa bir sürede 16 bin 361 yeni kütüphane inşa ettik. 57 bin 108 okulumuzda kütüphanesiz okul kalmadı. Bu süre içerisinde en fazla kütüphaneyi bin 35 kütüphaneyle Diyarbakır’a yaptık. Diyarbakır’ı 974 kütüphaneyle Şanlıurfa ve 891 kütüphaneyle İzmir takip etti. Bu süre içerisinde Ağrı’dan çok güzel bir haber geldi. Ağrı’da Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi’nin öğrencileri uzun zamandan beri ilk defa tüm geri dönüşüm malzemelerini kullanarak sıfır atıktan bir kütüphane oluşturdular. Bizde bu güzel örneği tüm Türkiyemize yaygınlaştırmak istedik. 81 ilde Ocak ayı itibariyle 250 sıfır atık kütüphaneyi de hizmete alacağız. 2022 yılında hedefimiz 41 milyon kitap adedini 100 milyona taşımak. 2 ayda bu süreç tamamlanır mı diye tereddütler vardı ama ülkemizin gizli kahramanları mesleki eğitim. Gerçekten kara gün dostu. Meslek liseleri bu projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için gece gündüz demeden çalıştılar. Tüm okulların kütüphane tefrişatları meslek liseleri tarafından yapıldı " şeklinde konuştu.