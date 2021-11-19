En çok konuşulan televizyon dizileri belli oldu

Dizi sezonunun başlamasıyla beraber televizyon kanallarının reyting yarışları da hız kazandı. Medya, dizileri yakın mercek altına alırken, 1 Ekim-17 Kasım tarihleri arasında yapılan incelemeye göre gazete, dergi ve internet sitelerinde en çok haber olan dizinin Camdaki Kız olduğu görüldü. 15 bini aşkın kaynak taranarak yapılan araştırmada; dizi, 3 bin 751 haberle listenin ilk sırasında yer aldı.

Medya takip kurumu Ajans Press, televizyon dizilerinin medya karnesini çıkardı. Ajans Press’in 1 Ekim- 17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği gazete, dergi ve internet siteleri özelindeki incelemede, hakkında en fazla haber yapılan dizinin 3 bin 751 haberle Camdaki Kız olduğu görüldü. En çok konuşulan ikinci yapım ise Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz oldu. Sadakatsiz hakkında gazete, dergi ve internet sitelerine 3 bin 200 haber yansıdı. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı dizisi ise 3 bin haber içeriğiyle listenin üçüncü sırasında yer buldu. Osmanlı İmparatorluğunu konu alan ve Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman 2 bin 970 haberle listenin dördüncü sırasında yer alırken, Bir Zamanlar Çukurova 2 bin 831 haberle en çok konuşulan beşinci yapım oldu. İlk beşi takip eden ve en çok konuşulan ilk on yapım içerisinde yer alan diğer diziler ise, Masumlar Apartmanı 2 bin 715, Kırmızı Oda 2 bin 518, Alparslan Büyük Selçuklu 2 bin 540, Üç Kuruş 2 bin 308, Yasak Elma 2 bin 295 oldu.

Ajans Press’in 15 bini aşkın kaynak üzerinden derlediği bilgilerde, diziler hakkında en fazla internet sitelerinde haber akışı olduğu tespit edildi. Yazılı basında ulusal yayınlar başı çekerken, yayınlanan dizilerde tür olarak aşk, dram, komedi, tarih ve macera unsurlu içerikler dikkat çekti.