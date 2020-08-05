En sevilen karakterler çocuk kıyafetlerinde

Küçük çocukların en sevdiği animasyon karakterleri DeFacto Lisanlı Ürünler 2020 Yaz Koleksiyonu’nda yer alıyor.
Sevilen animasyon karakterlerinin yer aldığı koleksiyona markanın internet adresinde, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarında bulunuyor.
EN SEVİLEN KARAKTERLER ÇOCUK KIYAFETLERİNDE
Küçük çocukların en sevdiği animasyon karakterleri DeFacto Lisanlı Ürünler 2020 Yaz Koleksiyonu’nda yer alıyor.
Sevilen animasyon karakterlerinin yer aldığı koleksiyona markanın internet adresinde, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarında bulunuyor.