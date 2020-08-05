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En sevilen karakterler çocuk kıyafetlerinde

EN SEVİLEN KARAKTERLER ÇOCUK KIYAFETLERİNDE

En sevilen karakterler çocuk kıyafetlerinde

Küçük çocukların en sevdiği animasyon karakterleri DeFacto Lisanlı Ürünler 2020 Yaz Koleksiyonu’nda yer alıyor.

DeFacto, Lisanlı Ürünler 2020 Yaz Koleksiyonu’nu çocukların beğenisine sundu. Kral Şakir, NBA, L.O.L, Snoopy, Stranger Things, Frozen ve Barbie’nin en sevilen karakterlerinden oluşan koleksiyon yazın pozitif etkisi ile tasarlandı. Yediden yetmişe herkesin sevgilisi eğlence dolu lisanslı karakterler ile yüzleri gülümseten koleksiyonda tişörtten şorta, aksesuardan takımlara yüzlerce çocuk ürünü yer alıyor. Cıvıl cıvıl renkleri ile tüm dikkatleri üzerine çeken koleksiyon çocuklara hareket özgürlüğü sağlıyor.

Sevilen animasyon karakterlerinin yer aldığı koleksiyona markanın internet adresinde, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarında bulunuyor.

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