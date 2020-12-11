Endekslerle Türkiye Ekonomisi raflarda

Türkiye ekonomisinin canlı ve güncel haritasının paylaşıldığı Endekslerle Türkiye Ekonomisi adlı kitap raflardaki yerini aldı.

Türkiye ekonomisinin farklı kaynaklarca açıklanan ve ekonominin tüm aktörleri tarafından takip edilen gösterge niteliğindeki veri ve endekslerini tek kitapta toplayan Endekslerle Türkiye Ekonomisi adlı kitap Remzi Yayınevi’nden okuyucuların beğenisine sunuldu.

Prof. Dr. Sabri Burak Arzova, Prof.Dr. Ahmet Atakişi ve Utku Ekmekçi tarafından hazırlanan kitap aynı zamanda, endeks ve verilerin teorik açıklamalarıyla birlikte, grafiklerine, grafik okuma yöntemlerine, neyi nasıl etkilediğine ve kullanım şekline yer vererek ekonomiyi yeni öğrenenler için başvuru kaynağı olmayı amaçlıyor.

Kısa bir süre içinde ikinci baskısı yapılan kitapta, Türkiye ekonomisine yön veren ve en çok kullanılan yaklaşık 80 adet endeks ve veri temel alınarak, özellikle TV ekonomi kanallarında sıkça değinilen teknik konular, bu konularla hiç alakası olmayanların bile kolaylıkla anlayabileceği seviyede veriliyor. Kitap, öncelikle endeks ya da veriyi orijinal ismiyle ele alıyor. Bu veri ya da endeksi hangi kurumun yayınladığı, veri ya da endeksin ilk yayınlanma tarihini ve yayınlanma sıklığını belirtiyor. İlk yayınlanma tarihi olarak, endeks ya da verinin hâli hazırda yayınlandığı kurumun açık kaynaklarından düzenli olarak ulaşılabilen veri setinindeki ilk tarih kabul ediliyor.

Kitabın en önemli özelliklerinden birisi verilere biçilen önem derecesi. Bu sayede okuyucu, ekonomik verinin genel ekonomi içerisinde ne derece önemli olduğunu sadece grafiğe bakarak bile kolayca anlayabiliyor. Ayrı bir sayfada ise söz konusu endeks ya da verinin neden önemli olduğu, ekonomide neyi etkilediği anlatılıyor. Böylece bu veriyi okuyan kişi, zincirleme olarak veri ya da endeks etkisini kolayca görmekte. Yine ayrı sayfada bu veri ya da endeksin bir haberde, raporda ya da etkileşimde nasıl kullanıldığı bilgisine yer verilmiş. Böylece okuyucu, endeks ya da veriyi gördüğünde artık bunun ne şekilde haberleştirildiğini ya da raporlaştırıldığını kolaylıkla anlayabiliyor.

Kitapta ilk kez yer alan bir özellik de, her endeks ya da verinin olduğu sayfanın sağ alt köşesinde yer alan karekod uygulaması. Karekod uygulaması verimetrik tarafından yazılım desteği verilen kitaba özel bir web sayfasına okuyucuyu yönlendiriyor. Endeks ya da verideki grafik, en son haliyle, kitaba destek veren verimetrik tarafından sürekli güncellenmekte olup, okuyucu mobil cihazından karekodu okutmasıyla birlikte endeks ya da verinin, güncel, yayınlanmış en son grafiğine de ulaşılabiliyor. Bu şekliyle de kitap “yaşayan kitap” özelliğine sahip olacak.