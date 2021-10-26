Enerjisa çocuklar için enerji tasarrufu konulu öykü yarışması başlatıyor

Enerjisa tarafından 11 yıl önce hayata geçirilen, uluslararası ödüllü “Enerjimi Koruyorum” sosyal sorumluluk projesinde yeni bir dönem başlıyor. Daha önce çocuklara enerji tasarrufu bilincini aşılamak üzere tiyatro oyunu ve geçtiğimiz yıl da dijital oyun uygulaması şeklinde kurgulanan projenin yeni ayağında tüm Türkiye’den 3. ve 4. Sınıflarda okuyan çocukların katılacağı özel bir öykü yarışması düzenlenecek.

Enerjisa dağıtım şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ tarafından, çocuklara enerji tasarrufunu eğlenceli ve öğretici bir yol ile anlatmayı, enerji verimliliği ve tasarruf bilincini benimsetmeyi amaçlayan Enerjimi Koruyorum Projesi’nin 11’inci yılında ‘Kısa Öykü Yarışması’ düzenleniyor.

Yarışma hakkında şu bilgiler verildi:

Türkiye çapında düzenlenecek yarışmaya, ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri katılabilecek. Dünyayı kendilerinin kurtarabileceğini düşleyerek yazacakları doğal enerji kaynaklarımızı korumak için enerji kaynaklarımızın verimli kullanılması temalı kısa öykülerini15 Kasım’a kadar yarışma jürisinin değerlendirmesi için e-posta yoluyla gönderecekler.

Seçici kurul tarafından belirlenecek olan 10 öykünün görsel versiyonlarından oluşan resimli kitap 23 Nisan 2022 tarihinde çocuklara armağan edilecek. Öyküler, seslendirme sanatçıları tarafından da seslendirilip sesli kitap formatına dönüştürülecek.

Öyküler resme dönüşecek

Enerjimi Koruyorum projesi kapsamında, çocuklarımızın enerjiyi verimli kullanmayı öğrenmesi ve yarının yetişkinleri olarak enerji verimliliği konseptini benimsemeleri için şimdiye dek 14 ildeki 580 okulda, 280 bin çocuk tarafından izlenen ‘Küsmesin Yıldızlar’ oyunu sergilenmiş ve geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren ve 100 bin defadan fazla indirilen mobil oyun geliştirmişti.

İklim sorunları ve enerji tasarrufu konularında çocuklara yönelik projenin devamlılığı söz konusu olduğunda, bulunduğumuz dönem içerisinde çocuklarımızın dijital bağımlılıklarının fazlalaşması ve bu sebeple de kendilerini yazılı olarak ifade etme alışkanlıklarının azaldığı öngörüsüyle, hayal güçlerini kullanarak oluşturacakları hikayelerini yazıya dökmelerinin teşvik edilmesi konusu gündeme geldi.

Bu vizyon paralelinde düzenlenecek olan Enerjisa Kısa Öykü Yarışması’nda seçici kurul tarafından belirlenecek 10 öykü, özel çizimlerle hazırlanan bir hikaye kitabına dönüşecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara dağıtılması planlanan kitapta, hikayeler seslendirme sanatçıları tarafından da seslendirilip sesli kitap formatına dönüştürülecek.

“Enerjimi Koruyorum” Projesi 2018 yılında dünyanın en önemli sosyal sorumluluk ödül programlarından olan ve “Kalbi Olan Şirketler” sloganıyla düzenlenen International CSR Excellence Awards “En İyi Enerji Yönetimi Ödülü”nün yanı sıra, yine 2018 yılında “Altın Pusula Ödülü”ne layık görülmüştü.