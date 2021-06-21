Erkeklere özel plaj ürünleri raflarda

Yaz koleksiyonu ile erkeklere plaj modası trendleri bir arada sunuluyor.
Deniz keyfinin aralıksız devam edebilmesi için kolay kuruyabilen kumaşıyla rahatlık sağlayan deniz şortları şık tasarımları ile de dikkat çekiyor.
Slimfit ve oversize seçeneklerle sunulan pamuklu kumaştan atletler ise her tarz şort, eşofman altı ve kot pantolonlarla kombinlenerek yaz modasının vazgeçilmez parçaları arasında yer alıyor.Gün boyu konforlu bir kullanım sağlayan viskon karışımlı kumaş gömlekler kısa kollu, desenli, şık ve stil sahibi tasarım seçenekleriyle moda severlerin beğenisine sunuluyor.