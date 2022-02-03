‘Esaret-Cesaret/Bir Narsistin Anatomisi’ tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor

Kültür ve sanatın buluşma noktası Akasya Kültür Sanat’ın İyilik İçin Sanat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği Alenen Sanat Projesi devam ediyor. Proje sanatçılarından Zuhal Güven’in tek kişilik performansı ‘Esaret-Cesaret / Bir Narsistin Anatomisi’ şubat ayı boyunca Akasya’da tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

İyilik İçin Sanat Derneği ile Akasya Kültür Sanat iş birliği ile hayata geçirilen ve çeşitli alanların bir arada değerlendirildiği multidisipliner sanat projesi Alenen Sanat, yeni nesil sanatçıların keşfedilmesi ve tanıtılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bünyesinde farklı disiplinlerden pek çok sanatçıyı barındıran projenin sanatçılarından Zuhal Güven’in hem kaleme aldığı hem de tek kişilik bir performans sergilediği ‘Esaret - Cesaret / Bir Narsistin Anatomisi’ şubat ayı boyunca her perşembe Akasya’da tiyatroseverlerle buluşacak.

Evliliğinin içinde kaybolan, günlerini hiçlik deryasında el yordamı ile geçirmeye çalışan bir kadının eşiyle, çevresiyle ve en önemlisi de kendisiyle yüzleşme sürecini odağına alan ‘Esaret - Cesaret / Bir Narsistin Anatomisi’, Zuhal Güven’in performansı ile 70 dakikalık bir seyir şöleni yaşatıyor.

3-10-17-24 Şubat tarihlerinde saat 20.30’da gerçekleşecek oyunun biletlerine kültür merkezinin gişelerinden ulaşıldığı belirtildi.